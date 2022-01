Calcio: accordo tra Juve e Fiorentina, Vlahovic valutato 75 milioni (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. - (Adnkronos) - Fiorentina e Juventus hanno raggiunto l'accordo per le cifre del passaggio in bianconero di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riporta Sky Sport i due club hanno raggiunto un accordo sulla valutazione a 75 milioni di euro. La trattativa però non si è ancora conclusa visto che le parti stanno parlando delle modalità di pagamento. Se dovesse andare in porto la trattativa Vlahovic diventerebbe l'acquisto più costoso nella storia del mercato di gennaio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. - (Adnkronos) -ntus hanno raggiunto l'per le cifre del passaggio in bianconero di Dusan. Secondo quanto riporta Sky Sport i due club hanno raggiunto unsulla valutazione a 75di euro. La trattativa però non si è ancora conclusa visto che le parti stanno parlando delle modalità di pagamento. Se dovesse andare in porto la trattativadiventerebbe l'acquisto più costoso nella storia del mercato di gennaio.

