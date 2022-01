Calcio a 5 | Europei 2022 | la Russia liquida la Croazia senza problemi

Leggi su oasport

(Di martedì 25 gennaio 2022) La seconda giornata del Gruppo C aglidia 5, in attesa del match delle 20.30 fra Polonia e Slovacchia, si è aperta allo Ziggo Dome di Amsterdam oggi pomeriggio, alle 17:30, con il match tra la fortissimae la. Andiamo a vedere come sono andate le cose.a 5,0-4, LA CRONACA Nell’impianto della capitale olandese non c’è partita. L’equivalente di sfida fra un peso massimo, la, e un peso leggero, la. Abramov e soci triturano i rivali sin dalle prime battute di gioco. Pronti via e i croati rimangono in quattro: Matosevic viene espulso per un fallaccio su Robinho, peraltro in una zona del campo ...