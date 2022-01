Cagliari, corsa a tre per il nuovo attaccante: c’è anche Lapadula (Di martedì 25 gennaio 2022) Il nuovo attaccante del Cagliari potrebbe sbarcare in Sardegna già nel corso delle prossime ore. Definito l’acquisto di Baselli, occhi puntati sulla scelta del nuovo centravanti, spunta anche il nome di Lapadula Come confermato da “Sportitalia” il Cagliari sarebbe ormai a un passo da Baselli. Il centrocampista del Torino ha accettato l’offerta rossoblù e si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 25 gennaio 2022) Ildelpotrebbe sbarcare in Sardegna già nel corso delle prossime ore. Definito l’acquisto di Baselli, occhi puntati sulla scelta delcentravanti, spuntail nome diCome confermato da “Sportitalia” ilsarebbe ormai a un passo da Baselli. Il centrocampista del Torino ha accettato l’offerta rossoblù e si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

CorJuve : RT @GiGiglio99: La Juve prende a gennaio uno di quelli in corsa per il titolo di capocannoniere, come nel 2011 con Matri, lui arrivò a Tori… - GiGiglio99 : La Juve prende a gennaio uno di quelli in corsa per il titolo di capocannoniere, come nel 2011 con Matri, lui arriv… - esterh_shi : RT @luc_sca: #Sardegna L’Eni prepara la grande fuga dalle saline sarde, in corsa per la cessione francesi, austriaci,spagnoli. https://t.co… - _zambriix : assurdo oggi noi staremo con la maglietta a sperare nel gol di Dybala/Juve dopo che abbiamo lottato e ci siamo insu… - sovranista375 : RT @luc_sca: #Sardegna L’Eni prepara la grande fuga dalle saline sarde, in corsa per la cessione francesi, austriaci,spagnoli. https://t.co… -