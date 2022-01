“Bye bye a tutti”. Alex Belli, clamoroso dopo la lite al GF Vip. Ha lasciato l’Italia: cosa si è scoperto (Di martedì 25 gennaio 2022) dopo la puntata di ieri qualcosa si è rotto ed Alex Belli ha tirato le somme. Quello che è successo in studio non è piaciuto all’attore parmense che oggi ha preso una decisione clamorosa. Per chi non avesse seguito la puntata di ieri c’è stato una faccia a faccia durissimo tra l’ex gieffino ed il padrone di casa Alfonso Signorini. “Alex sarai un imbonitore ma io non sono un imbecille – dice fermo il conduttore – se mi dici che non ne vuoi parlare per privacy lo capisco, se mi dici che non è successo nulla allora non ci sto”. “Quello che abbiamo capito che sotto le coperte è accaduto qualcosa, per rispetto non ne parliamo. Delia non ha avuto stile ma ha detto la verità”. Alex Belli era rimasto in silenzio per tutto il tempo fino a quando a Alfonso ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 25 gennaio 2022)la puntata di ieri qualsi è rotto edha tirato le somme. Quello che è successo in studio non è piaciuto all’attore parmense che oggi ha preso una decisione clamorosa. Per chi non avesse seguito la puntata di ieri c’è stato una faccia a faccia durissimo tra l’ex gieffino ed il padrone di casa Alfonso Signorini. “sarai un imbonitore ma io non sono un imbecille – dice fermo il conduttore – se mi dici che non ne vuoi parlare per privacy lo capisco, se mi dici che non è successo nulla allora non ci sto”. “Quello che abbiamo capito che sotto le coperte è accaduto qual, per rispetto non ne parliamo. Delia non ha avuto stile ma ha detto la verità”.era rimasto in silenzio per tutto il tempo fino a quando a Alfonso ...

Ultime Notizie dalla rete : Bye bye Grande Fratello Vip, Alex Belli ha lasciato l'Italia: 'effetto Signorini' 'Bye Bye Italia', ha scritto l'attore taggando Alessandro Filippi, Hairstylist e Makeup Artist con cui lavora. Filippi al momento si trova in Egitto, a Sharm el - Sheikh. E pare che sia proprio ...

