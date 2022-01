Burkina Faso: centinaia in piazza a favore militari golpisti (Di martedì 25 gennaio 2022) centinaia di persone in Burkina Faso sono scese oggi nelle strade della capitale Ouagadougou per manifestare il proprio sostegno ai militari, che ieri hanno deposto e arrestato il presidente Roch Marc ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022)di persone insono scese oggi nelle strade della capitale Ouagadougou per manifestare il proprio sostegno ai, che ieri hanno deposto e arrestato il presidente Roch Marc ...

