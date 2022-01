Botte e insulti al bambino ebreo: «Ti mettiamo nel forno». Il caso-choc in Val di Cornia (Di martedì 25 gennaio 2022) Poi sputi e calci da due ragazze delle superiori. Il piccolo è tornato a casa sconvolto, non è riuscito a dormire e ha paura Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 25 gennaio 2022) Poi sputi e calci da due ragazze delle superiori. Il piccolo è tornato a casa sconvolto, non è riuscito a dormire e ha paura

