Boris Johnson e il party di compleanno durante il lockdown: il nuovo guaio per il premier britannico (Di martedì 25 gennaio 2022) Si parlerà anche delle ultime imbarazzanti rivelazioni sul partygate nella riunione di gabinetto prevista a Londra oggi, 25 gennaio. Dopo la notizia divulgata da Itv News della festa a sorpresa organizzata per Boris Johnson dalla moglie Carrie per il suo 56mo compleanno – il 19 giugno del 2020, durante il primo lockdown -, il premier dovrà tornare a giustificarsi (e a difendersi) davanti ai suoi. Secondo quanto rivelato, la festa si svolse a Downing Street poco dopo le 14, quando BoJo era tornato da una visita ufficiale in una scuola di Hertfordshire, nell’est dell’Inghilterra. Nonostante le disposizioni in vigore vietassero qualsiasi tipo di assembramento al chiuso, i partecipanti sarebbero stati circa una trentina: tra i presenti diversi membri dello staff di ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Si parlerà anche delle ultime imbarazzanti rivelazioni sulgate nella riunione di gabinetto prevista a Londra oggi, 25 gennaio. Dopo la notizia divulgata da Itv News della festa a sorpresa organizzata perdalla moglie Carrie per il suo 56mo– il 19 giugno del 2020,il primo-, ildovrà tornare a giustificarsi (e a difendersi) davanti ai suoi. Secondo quanto rivelato, la festa si svolse a Downing Street poco dopo le 14, quando BoJo era tornato da una visita ufficiale in una scuola di Hertfordshire, nell’est dell’Inghilterra. Nonostante le disposizioni in vigore vietassero qualsiasi tipo di assembramento al chiuso, i partecipanti sarebbero stati circa una trentina: tra i presenti diversi membri dello staff di ...

