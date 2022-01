Bonus musica 2022: cos’è e come funziona (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA – Bonus musica 2022: che cos’è e come funziona. Prevede una detrazione Irpef del 19% fino a 1.000 euro per le famiglie a basso reddito (inferiore a 36.000 euro) che vogliono formare all’arte musicale i figli dai 5 ai 18 anni, iscrivendosi a conservatori, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica legalmente riconosciute ai L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Crescono reddito e consumi delle famiglie, cala il risparmio Rei (Reddito di Inclusione), come verificare lo stato della domanda Premio alla nascita 2019: 800€ di Bonus per la Mamma Spese sanitarie 2019 sul sistema Tessera Sanitaria(TS) Novità ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA –: che. Prevede una detrazione Irpef del 19% fino a 1.000 euro per le famiglie a basso reddito (inferiore a 36.000 euro) che vogliono formare all’artele i figli dai 5 ai 18 anni, iscrivendosi a conservatori, istituzioni di alta formazione artistica,le e coreutica legalmente riconosciute ai L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Crescono reddito e consumi delle famiglie, cala il risparmio Rei (Reddito di Inclusione),verificare lo stato della domanda Premio alla nascita 2019: 800€ diper la Mamma Spese sanitarie 2019 sul sistema Tessera Sanitaria(TS) Novità ...

Advertising

tulibIue : i testi sono importanti è molto vero ci faccio caso pure io ma a volte ho anche voglia di sentire musica e basta pe… - musicanotizie : Lauro – Achille Idol Superstar: la tracklist con 7 nuove bonus track - TrendOnline : #Bonus #musica 2022: in partenza la nuova #agevolazione, prevista per l’anno corrente dalla #LeggediBilancio2022. E… - ServiziAlLavoro : Bonus musica 2022: che cos'è e come funziona - TiConsiglio L'Agenzia delle Entrate, per aiutare nella compilazione… - zazoomblog : Bonus musica 2022: cos’è e come funziona - #Bonus #musica #2022: #cos’è #funziona -