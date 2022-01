Bonus 2022 ascensori e montacarichi: meccanismo e vantaggi (Di martedì 25 gennaio 2022) L’ultima legge di Bilancio ha confermato diversi Bonus ed agevolazioni, e ne ha introdotti altri, come ad esempio il Bonus 2022 ascensori e montacarichi. Si tratta di un particolare incentivo, mirato a favorire la costruzione di impianti di sollevamento e a dar luogo ad interventi mirati al superamento delle barriere architettoniche. Proprio queste ultime, ancora oggi, rappresentano un pesante ostacolo per tantissimi disabili che, ad esempio, vogliono accedere ai piani alti di un edificio condominiale. Vediamo allora quali sono le caratteristiche clou del citato Bonus 2022 ascensori e montacarichi, onde evidenziarne i vantaggi. Bonus 2022 ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 25 gennaio 2022) L’ultima legge di Bilancio ha confermato diversied agevolazioni, e ne ha introdotti altri, come ad esempio il. Si tratta di un particolare incentivo, mirato a favorire la costruzione di impianti di sollevamento e a dar luogo ad interventi mirati al superamento delle barriere architettoniche. Proprio queste ultime, ancora oggi, rappresentano un pesante ostacolo per tantissimi disabili che, ad esempio, vogliono accedere ai piani alti di un edificio condominiale. Vediamo allora quali sono le caratteristiche clou del citato, onde evidenziarne i...

Advertising

SkyTG24 : #Bonus 2022, ecco tutte le agevolazioni che possono essere richieste senza Isee - salernocitta : Bonus edilizi: in arrivo un nuovo decreto in modo da tenere sotto controllo i prezzi - marcuzzo27 : RT @corradone91: #Gosens-#Inter: sì del giocatore a un quadriennale da 2.5mln circa più bonus (3 totali). Si lavora all'accordo con l'#Atal… - condominio24 : Bonus edilizi, 35 voci per il nuovo prezzario - InVaglio : ?? BONUS IDRICO ?? ??Contributo sui costi sostenuti, per la fornitura di acqua ad uso domestico, per gli anni 2019-20-… -