Bolsonaro ancora indagato | è accusato di aver ritardato la vaccinazione dei bambini contro il Covid

(Di martedì 25 gennaio 2022) Continuano i guai per: la Corte Suprema brasiliana ha aperto un processo per determinare se il presidente debba essereper il ritardo nell'avvio dellapediatrica...

... Renan Ferreirinha, il senatore di Cidadania (centro - sinistra) Alessando Vieira e la deputata del Partito socialista brasiliano (Psb, di sinistra) Tabata Amaral -avrebbe commesso il ...... e vince un'elezionepiù polarizzata del solito. Kast è il figlio di un militante nazista[2], paragonato a Trump ed al presidente brasiliano Jair, è un convinto difensore del libero ...Finora, secondo informazioni di dieci delle 27 segreterie sanitarie statali, 456.101 bambini in questa fascia di età hanno ricevuto la prima dose di Pfizer o CoronaVac ...L’esperienza del governo del presidente neofascista del Brasile Jair Bolsonaro non si è ancora conclusa ma tra anni di destra al potere sono bastati a Bolsonaro: il peggior presidente brasiliano per ...