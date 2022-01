Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti martedì 25 gennaio

(Di martedì 25 gennaio 2022) Ildella Regione, per quanto riguarda la giornata di252022 e in riferimento all’emergenza Coronavirus. I numeri relativi al Covid-19 sul territorio campano sono significativi per comprendere l’impatto della pandemia nelle varie regioni, tra le quali appunto lastessa, tra le più colpite in assoluto in termini puramente numerici. Aumento significativo di casi tra dicembre e, con la curva deida valutare con accortezza, così da agire di conseguenza dal punto di vista precauzionale. Ecco dunque i dati relativi a decessi,e ricoverati odierni.si registrano 16.380 nuovi, 38, 28.713 tamponi molecolari, 102 (+2) ...

Advertising

sportface2016 : #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #25gennaio #Coronavirus #COVID19 - T7TorreSette : #Coronavirus #Campania, il bollettino del 25 gennaio 2022: 16.380 nuovi contagi e 38 decessi ??… - salernotoday : Covid-19, 16.380 nuovi contagi e 38 decessi: il bollettino regionale - VesuvioLive : Covid Campania, il bollettino del 25 gennaio: +16.380 positivi - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (25 gennaio 2022) Ecco l’aggiornamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Campania

Tempo di Lettura: 1 minuto COVID - 19, ILORDINARIO DELL'UNITA' DI CRISI DELLA REGIONEQuesto ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 16.380 (*) di cui: Positivi all'antigenico: 12.793 Positivi al molecolare: 3.587 (*) I dati tengono ...Numeri covid regione per regione - tra zona rossa, arancione, gialla e bianca - da Puglia e Veneto, Lombardia e Sicilia,e Lazio Ilcon i numeri covid in Italia oggi, martedì 25 gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da ...Il bollettino della Regione Campania, per quanto riguarda la giornata di martedì 25 gennaio 2022 e in riferimento all'emergenza Coronavirus. I numeri relativi al Covid-19 ...CAMPANIA – Sono 16.380 i cittadini campani che nella giornata odierna sono risultati positivi al Coronavirus e, purtroppo, si registrano anche 20 deceduti: 2 morti nelle ultime 48 ore e 18 in preceden ...