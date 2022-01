Billie Jean King Cup | Italia-Francia il 15 e 16 aprile ad Alghero

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il match del turno preliminare dellaCup by BNP Paribas 2022, la nuova Fed Cup, tra, si disputerà ad, il 15 e 162022. La sfida tra le ragazze azzurre guidate da Tathiana Garbin si giocherà sul cemento all’aperto e la vincente accederà alla fase finale in programma nel mese di novembre 2022 con sede unica ancora da definire. Saranno 12 le Nazioni a partecipare alla fase conclusiva: le nove che si aggiudicheranno il turno preliminare e le finaliste della passata edizione (Russia e Svizzera), più una wild card. A darne la notizia, martedì 25 gennaio, il presidente della FIT Angelo Binaghi: “Una manifestazione possibile grazie alla Regione e al Comune di. Una sfida che ...

