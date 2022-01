Billie Jean King Cup 2022 | Italia-Francia in Sardegna a Pasqua

Leggi su oasport

(Di martedì 25 gennaio 2022) Sarà una Santacon racchetta e pallina. A nove anni di distanza dalla storica finale tra Russia e, latorna a essere sede di una sfida per la competizione a squadre del tennis. Una volta la si conosceva come Fed Cup e ora, visto il nuovo format, è identificata comeCup. In campo, ad Alghero, il 15 e il 16 aprile si confronterannoe il match sarà importante perché metterà in palio il pass per l’accesso alle fasi finali della competizione. Sarà una squadra in cui la figura di Camila Giorgi sarà quella del riferimento. La giocatrice marchigiana (n.33 del mondo) vorrà rispondere presente sul piano delle prestazioni, coadiuvata da altre giocatrici come Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Sara ...