Biden | dopo i peti gli insulti | dà del figlio di p… a un giornalista credendo che il microfono sia spento Video

(Di martedì 25 gennaio 2022) Washington, 25 gen — Il presidente americano Joeassomiglia sempre più al nonno di famiglia sulla via del declino fisico-mentale: un vecchietto a cui si lascia il beneficio della gaffe perché tanto, poverino, ha una certa età. Tra maxi-scoregge di fronte ai reali d’Inghilterra, scivoloni multipli sulle scalette dell’Air Force One e le celebri — quanto inquietanti — «annusate» a bambine e giovincelle, sembra che Sleepy Joe stia perdendo più d’un colpo. Peccato solo chenon sia il nonno che si addormenta sul divanoun pranzo troppo impegnativo, ma il capo della prima potenza mondiale.insultadi FoxNews Ieri il presidente Usa ne ha combinata un’altra delle sue: l’ennesima gaffe, puntualmente ripresa dalla stampa statunitense. Siamo alla Casa Bianca, nel corso di una ...

Gli Houthi, dichiarati movimento terrorista da Trump, sono stati 'riabilitati' dache li ha ... a Vienna sono ripresi da qualche tempo i colloqui sul nucleare,il ritiro deciso dall'...Il nulla di fattosettimane e settimane di ragionamenti è surreale. Prendete i vari voti ... Con una possibile guerra in Europa alle porte: Joeche schiera le truppe, le Borse che crollano. ...STATI UNITI – Clamorosa gaffe per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Durante un servizio fotografico alla Casa Bianca, il leader democratico ha insultato un giornalista di Fox News credendo ch ...Pensando che il microfono fosse spento, Biden non ha saputo trattenersi e, anche se sottovoce, ha sbottato contro l’interlocutore durante un evento pubblico ...