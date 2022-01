Berrettini inarrestabile | Monfils ko al quinto E' il 1° azzurro in semifinale a Melbourne

(Di martedì 25 gennaio 2022) Nel day 9 degli Australian Open - riservato alle sfide dei quarti della parte alta del tabellone - Matteo, settimo favorito del seeding, si fa recuperare due set dal francese, 19esima testa di serie, ma poi domina il set decisivo. Venerdì affronterà Nadal. Giornata di riposo per Sinner, undicesima testa di serie, al suo secondo quarto in un Major: mercoledì si giocherà l’ingresso nella sua primacon il greco Tsitsipas, quarto favorito del seeding

NinniNucara : Forza mentale inarrestabile, non c’è pubblico che tenga! Grandissimo Matteo #Berrettini ???? -

