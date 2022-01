Bernal operato con successo, in terapia intensiva in Colombia (Di martedì 25 gennaio 2022) BOGOTA’ (Colombia) (ITALPRESS) – Poche ore dopo il grave incidente occorsogli in allenamento in Colombia, Egan Bernal è stato operato “con successo” nella notte italiana per le sue fratture multiple. A riferirlo è la clinica universitaria di Sabana, dove è ricoverato il 25enne campione Colombiano della Ineos Grenadiers, vincitore in carriera del Tour de France 2019 e del Giro d’Italia 2021. Bernal, compagno di squadra degli azzurri Filippo Ganna ed Viviani, si è scontrato ieri contro il retro di un autobus, che avrebbe inchiodato per far scendere dei passeggeri, mentre si allenava a trenta chilometri da Bogotà, riportando le fratture del femore e della rotula, oltre a un trauma toracico. L’equipe medica che lo ha operato ha eseguito prima un ... Leggi su ildenaro (Di martedì 25 gennaio 2022) BOGOTA’ () (ITALPRESS) – Poche ore dopo il grave incidente occorsogli in allenamento in, Eganè stato“con” nella notte italiana per le sue fratture multiple. A riferirlo è la clinica universitaria di Sabana, dove è ricoverato il 25enne campioneno della Ineos Grenadiers, vincitore in carriera del Tour de France 2019 e del Giro d’Italia 2021., compagno di squadra degli azzurri Filippo Ganna ed Viviani, si è scontrato ieri contro il retro di un autobus, che avrebbe inchiodato per far scendere dei passeggeri, mentre si allenava a trenta chilometri da Bogotà, riportando le fratture del femore e della rotula, oltre a un trauma toracico. L’equipe medica che lo haha eseguito prima un ...

