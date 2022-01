Belpietro | Belloni premier? Il capo dei Servizi al governo ci farebbe somigliare all’Urss

(Di martedì 25 gennaio 2022) Quirinale, dalla prima giornata di votazioni è emerso un dato chiaro: Mario Draghi è sceso in campo e ha compreso che non è così semplice la sua ascesa al Colle. Anche perché SuperMario pretende di scegliere il suo successore a Palazzo Chigi e in caso dovesse rimanere alpretende di avere diritto all’ultima parola sulla scelta del nuovo presidente che i partiti faranno. Insomma un pasticcio. Che segna anche la messa sotto tutela della politica da parte dei tecnocrati. Con l’aggiunta che è circolato anche il nome di Elisabettacome possibileper il dopo-Draghi. Si tratta dell’attualedel Dis, cioè deisegreti. “Con tutto il rispetto per la persona – commenta giustamente Maurizio– la nomina dell’attuale direttore generale del Dis, ...

