Beautiful anticipazioni | Liam è molto deluso da Hope

Le anticipazioni di Beautiful ci fanno sapere che Liam non è pronto ancora a perdonare Hope nonostante la notte trascorsa con Steffy. Lo Spencer è convinto che la sua compagna lo abbia tradito con Thomas. Thomas torna a casa e rivede Hope. Nel corso della puntata vedremo Thomas perdere completamente il controllo. Il giovane è caduto sotto una sorta di trance ed è convinto che il ...

