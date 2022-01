Beautiful, anticipazioni americane: l’ultima conquista di Brooke Logan è Babbo Natale! (Di martedì 25 gennaio 2022) Beautiful - Katherine Kelly Lang e Sean Kanan Che Brooke Logan (Katherine Kelly Lang), alla passione non sappia resistere, in 30 anni di Beautiful, l’avevamo capito. Che non si fermasse nemmeno davanti agli uomini impegnati o della famiglia, pure. Questa volta però sembra andata decisamente oltre rubando l’uomo alla Befana. Ebbene sì, l’incorreggibile Logan ha conquistato Babbo Natale. E’ questo, almeno, quello che racconta il piccolo Douglas (Henry Joseph Samir) che ha visto con i suoi occhi la nonna baciare l’idolo di tutti i bambini. L’uomo con il cappellino rosso e il pon pon bianco non era il panciuto Santa Claus, ovviamente (anche se sarebbe stata una scena non meno realistica di altre viste a Beautiful!), ma Deacon Sharpe (Sean Kanan), ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 25 gennaio 2022)- Katherine Kelly Lang e Sean Kanan Che(Katherine Kelly Lang), alla passione non sappia resistere, in 30 anni di, l’avevamo capito. Che non si fermasse nemmeno davanti agli uomini impegnati o della famiglia, pure. Questa volta però sembra andata decisamente oltre rubando l’uomo alla Befana. Ebbene sì, l’incorreggibilehatoNatale. E’ questo, almeno, quello che racconta il piccolo Douglas (Henry Joseph Samir) che ha visto con i suoi occhi la nonna baciare l’idolo di tutti i bambini. L’uomo con il cappellino rosso e il pon pon bianco non era il panciuto Santa Claus, ovviamente (anche se sarebbe stata una scena non meno realistica di altre viste a!), ma Deacon Sharpe (Sean Kanan), ...

Advertising

infoitcultura : Beautiful anticipazioni: 'È stata tutta un'illusione', brutta batosta per il protagonista - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 26 gennaio 2022 - zazoomblog : Beautiful anticipazioni: per Thomas sospetta lesione cerebrale risveglio difficile - #Beautiful #anticipazioni:… - antonellaa262 : Beautiful, anticipazioni dal 31 gennaio al 5 febbraio. Thomas, svenuto dopo l’ennesima visione, viene portato in os… - zazoomblog : Beautiful Una Vita Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 26 gennaio 2022 - #Beautiful #Anticipazioni:… -