Beatrice Borromeo a Parigi si guadagna il titolo di «Royal più chic d’Europa» (Di martedì 25 gennaio 2022) In prima fila alla sfilata di Dior, la moglie di Pierre Casiraghi ha catalizzato l’attenzione di curiosi e fotografi. Il suo stile raffinato e da vera principessa le ha fatto guadagnare elogi dalle riviste e tabloid internazionali: «Supera Kate Middleton e Letizia Ortiz». Beatrice Borromeo, 36 anni, ha incantato fotografi e presenti alla sfilata Parigina Leggi su vitadavips.myblog (Di martedì 25 gennaio 2022) In prima fila alla sfilata di Dior, la moglie di Pierre Casiraghi ha catalizzato l’attenzione di curiosi e fotografi. Il suo stile raffinato e da vera principessa le ha fattore elogi dalle riviste e tabloid internazionali: «Supera Kate Middleton e Letizia Ortiz»., 36 anni, ha incantato fotografi e presenti alla sfilatana

Advertising

CHRISTINELEM007 : RT @VanityFairIt: Il terzo figlio di Carolina di Monaco e la moglie alla sfilata di Dior hanno conquistato la scena anche per il palpabile… - VanityFairIt : Il terzo figlio di Carolina di Monaco e la moglie alla sfilata di Dior hanno conquistato la scena anche per il palp… - marcellamde : RT @vogue_italia: Less is more in fatto di beauty look, con un semplice fiocco nero tra i capelli, come ha fatto Beatrice Borromeo a Parigi… - AuroraDelVento : RT @vogue_italia: Less is more in fatto di beauty look, con un semplice fiocco nero tra i capelli, come ha fatto Beatrice Borromeo a Parigi… - ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Less is more in fatto di beauty look, con un semplice fiocco nero tra i capelli, come ha fatto Beatrice Borromeo a Parigi… -