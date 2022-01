Basket: Olimpia Milano, riposizionata la gara di Eurolega con lo Zenit. Nuovi calendari europei anche per Treviso e Reggio Emilia (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono state annunciate diverse date di recupero di partite delle squadre italiane impegnate in Europa tra la mattina e il primo pomeriggio: i provvedimenti riguardano in particolare Olimpia Milano in Eurolega, Nutribullet Treviso in Champions League e Unahotels Reggio Emilia in FIBA Europe Cup. L’AX Armani Exchange di Ettore Messina, in particolare, recupererà la partita con lo Zenit San Pietroburgo del 19° turno il 29 marzo al Mediolanum Forum di Assago il 29 marzo alle 20:30. Va ricordato che tale giornata è stata rinviata in blocco progressivo a causa dei tanti casi di Covid-19 nelle squadre. Basket: rinviata Manresa-Treviso in Champions League a causa del focolaio di Covid-19 nella Nutribullet La formazione di Max Menetti, invece, ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono state annunciate diverse date di recupero di partite delle squadre italiane impegnate in Europa tra la mattina e il primo pomeriggio: i provvedimenti riguardano in particolarein, Nutribulletin Champions League e Unahotelsin FIBA Europe Cup. L’AX Armani Exchange di Ettore Messina, in particolare, recupererà la partita con loSan Pietroburgo del 19° turno il 29 marzo al Mediolanum Forum di Assago il 29 marzo alle 20:30. Va ricordato che tale giornata è stata rinviata in blocco progressivo a causa dei tanti casi di Covid-19 nelle squadre.: rinviata Manresa-in Champions League a causa del focolaio di Covid-19 nella Nutribullet La formazione di Max Menetti, invece, ...

