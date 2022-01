Basket, Eurolega: Real Madrid asfalta Kazan, ok Maccabi e Bayern (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella serata di quest’oggi, martedì 25 gennaio, si sono giocati tre recuperi dell’Eurolega 2021/2022 di Basket. Il Real Madrid ha ottenuto un’importante quanto netta vittoria contro l’UNICS Kazan, con il risultato di 85-68. L’andamento dei quattro parziali dice tutto, con gli iberici che dopo trenta minuti conducono 74-45, concedendo poi un parziale di 11-23 agli avversari. Il Real Madrid chiude con buone percentuali al tiro (54.5% da due e 45.2% da tre), e spicca il 3/4 di Yabusele da tre. Ma a fare la differenza sono anche gli undici rimbalzi, di cui nove difensivi, di uno straorindario Tavares, top scorer di serata con 14 punti. Una vittoria non scontata contro i russi, che vale ai castigliani la vetta solitaria con 17 vittorie, una in più del Barcellona ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella serata di quest’oggi, martedì 25 gennaio, si sono giocati tre recuperi dell’2021/2022 di. Ilha ottenuto un’importante quanto netta vittoria contro l’UNICS, con il risultato di 85-68. L’andamento dei quattro parziali dice tutto, con gli iberici che dopo trenta minuti conducono 74-45, concedendo poi un parziale di 11-23 agli avversari. Ilchiude con buone percentuali al tiro (54.5% da due e 45.2% da tre), e spicca il 3/4 di Yabusele da tre. Ma a fare la differenza sono anche gli undici rimbalzi, di cui nove difensivi, di uno straorindario Tavares, top scorer di serata con 14 punti. Una vittoria non scontata contro i russi, che vale ai castigliani la vetta solitaria con 17 vittorie, una in più del Barcellona ...

