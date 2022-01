Bar Stella: ospiti e anticipazioni puntata 25 gennaio 2022 (Di martedì 25 gennaio 2022) Bar Stella torna stasera in tv martedì 22 gennaio 2022 in seconda serata su Rai 2 condotto da Stefano De Martino. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Tra musica, ricordi, omaggi e risate, il Bar Stella è pronto a riaprire le porte per il terzo appuntamento, martedì 25 gennaio alle 22:50 su Rai 2, per una nuova puntata in compagnia di Stefano De Martino, delle note della Disperata Erotica Band e dei bizzarri personaggi che animano il bar: il barista Luciano (Herbert Ballerina), il cameriere Franco (Franco Castiglia), la cassiera Ambrosia (Ambrosia), la professoressa Marta (Marta Filippi), Libero Parere (Francesco Arienzo), l’avvocato D’Afflitto (Giovanni Esposito), il professor ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Bartorna stasera in tv martedì 22in seconda serata su Rai 2 condotto da Stefano De Martino. Ecco di seguito tutte lee gli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Tra musica, ricordi, omaggi e risate, il Barè pronto a riaprire le porte per il terzo appuntamento, martedì 25alle 22:50 su Rai 2, per una nuovain compagnia di Stefano De Martino, delle note della Disperata Erotica Band e dei bizzarri personaggi che animano il bar: il barista Luciano (Herbert Ballerina), il cameriere Franco (Franco Castiglia), la cassiera Ambrosia (Ambrosia), la professoressa Marta (Marta Filippi), Libero Parere (Francesco Arienzo), l’avvocato D’Afflitto (Giovanni Esposito), il professor ...

Advertising

RaiDue : Eravate già in astinenza del bar più amato e squilibrato d’Italia vero? ??Tranquilli abbiamo noi la soluzione giusta… - 21_federica : @latteaigomitii CHE BELLA NOTIZIA io pensavo che per colpa di Bar Stella lo avessero cancellato - Stella_Ssj : RT @puresoulfree: UDINE, 22 gennaio 2022 - Bar deserti mentre 200 cittadini brindano al centro di una piazza del centro storico della città… - Stella_Torraco : RT @crazybalzano: @folfra @bioccolo @renatobrunetta e @Tecno_Corriere si rassegnino: io e tanti altri, #smartworking o meno, nei bar/ristor… - Peter_Italy : RT @giusvaceleste: è il 1987 e sei al bar che fai chiodo da scuola. stai facendo il record a Wonder Boy e Franco il barista la cui moglie t… -