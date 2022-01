Avete notato i pantaloni di Chiara Ferragni? Potrebbero diventare una nuova tendenza (Di martedì 25 gennaio 2022) Avete notato anche voi i nuovi pantaloni di Chiara Ferragni? Potrebbe diventare una nuova tendenza: sono davvero pazzeschi, eccoli. Una cosa è indiscussa: Chiara Ferragni è la regina indiscussi dello stile! Attivissima sul suo canale social e, soprattutto, solita a mostrare i suoi outfit, l’imprenditrice digitale è stata, spesso e volentieri, protagonista indiscussa di nuove L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 25 gennaio 2022)anche voi i nuovidi? Potrebbeuna: sono davvero pazzeschi, eccoli. Una cosa è indiscussa:è la regina indiscussi dello stile! Attivissima sul suo canale social e, soprattutto, solita a mostrare i suoi outfit, l’imprenditrice digitale è stata, spesso e volentieri, protagonista indiscussa di nuove L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

OssesSonya : Avete notato che tra i nomi-beffa non ce n’è stato uno che fosse quello di uno scrittore? Chessò un Pirandello, un… - Mainaxcs : Mega floppone commerciale della Brexit by the way, ma avete notato quanto NON si sente la mancanza degli amiconi in… - anaid1958 : RT @Gabriel49135747: Avete notato che in questi giorni il virus è scomparso solo perché devono eleggere il presidente della repubblica che… - infoitsport : Jannik Sinner, avete notato quell'ulro? 'Che fine farà', clamorosa profezia di McEnroea: il dettaglio rivelatore - annacasu7 : Avete notato che Delia ieri sera piangeva senza lacrime. Bruttissima recita davvero -