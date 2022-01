Avete mai visto Sonia Bruganelli a 20 anni, da far perdere la testa: ecco perché Paolo Bonolis l’ha sposata (Di martedì 25 gennaio 2022) Sonia Bruganelli è una donna bellissima. Una sua foto di quando aveva 20 anni è da togliere il fiato Principalmente, dietro i programmi del famoso marito Paolo Bonolis, abbiamo potuto iniziare a conoscere Sonia Brugranelli soprattutto dopo la sua presenza in qualità di opinionista all’interno del reality show più famoso di Mediaset. Grazie alla sua nuova presenza nel Grande Fratello Vip 6 Sonia Brugranelli ci ha permesso di iniziare a conoscerla molto più profondamente a livello professionale. Abbiamo scoperto una donna molto forte e che non si fa certo scrupoli nel dire ciò che pensa. Soprattutto una donna che non si fa neanche condizionare dalle emozioni. La degna moglie di Paolo Bonolis, potremmo senza ombra di ... Leggi su topicnews (Di martedì 25 gennaio 2022)è una donna bellissima. Una sua foto di quando aveva 20è da togliere il fiato Principalmente, dietro i programmi del famoso marito, abbiamo potuto iniziare a conoscereBrugranelli soprattutto dopo la sua presenza in qualità di opinionista all’interno del reality show più famoso di Mediaset. Grazie alla sua nuova presenza nel Grande Fratello Vip 6Brugranelli ci ha permesso di iniziare a conoscerla molto più profondamente a livello professionale. Abbiamo scoperto una donna molto forte e che non si fa certo scrupoli nel dire ciò che pensa. Soprattutto una donna che non si fa neanche condizionare dalle emozioni. La degna moglie di, potremmo senza ombra di ...

