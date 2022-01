Australian Open, Berrettini batte Monfils: sarà semifinale contro Nadal (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteo Berrettini si qualifica per le semifinali degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) entrato nel vivo sul cemento di Melbourne Park nella metropoli Australiana.... Leggi su feedpress.me (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteosi qualifica per le semifinali degli, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) entrato nel vivo sul cemento di Melbourne Park nella metropolia....

Advertising

Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Nel 5° set è uscito il campione: Nadal è in semifinale a Melbourne per la settima volta ???????? #AusOpen | #AO2022 | #Euros… - twittmta : RT @ItaliaTeam_it: MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e trion… -