Australian Open 2022: Madison Keys domina Krejcikova e conquista la semifinale (Di martedì 25 gennaio 2022) Continua lo straordinario cammino di Madison Keys agli Australian Open 2022. L’americana è la prima semifinalista nel torneo femminile, dopo aver sconfitto nettamente in due set anche la ceca Barbora Krejcikova con il punteggio di 6-3 6-2 in neanche un’ora e mezza di gioco. La numero cinquantuno del mondo torna in semifinale a Melbourne sette anni dopo l’ultima volta e rientra tra le prime quattro di uno Slam quattro anni dopo il Roland Garros del 2018. Una cavalcata finora eccezionale per la 26enne americana, che, dopo alcune stagioni complicate, si è totalmente ritrovata sul cemento Australiano, eliminando in rapida successione prima la testa di serie numero otto, la spagnola Paula Badosa, ed ora la quattro, Krejcikova. Un match ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Continua lo straordinario cammino diagli. L’americana è la prima semifinalista nel torneo femminile, dopo aver sconfitto nettamente in due set anche la ceca Barboracon il punteggio di 6-3 6-2 in neanche un’ora e mezza di gioco. La numero cinquantuno del mondo torna ina Melbourne sette anni dopo l’ultima volta e rientra tra le prime quattro di uno Slam quattro anni dopo il Roland Garros del 2018. Una cavalcata finora eccezionale per la 26enne americana, che, dopo alcune stagioni complicate, si è totalmente ritrovata sul cementoo, eliminando in rapida successione prima la testa di serie numero otto, la spagnola Paula Badosa, ed ora la quattro,. Un match ...

