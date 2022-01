Australian Open 2022, i precedenti tra Jannik Sinner e Tsitsipas. Il greco è in vantaggio (Di martedì 25 gennaio 2022) Jannik Sinner andrà a caccia domani della sua prima semifinale Slam della carriera. L’altoatesino affronterà nei quarti di finale degli Australian Open 2022 il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero quattro. I due si sono affrontati già alcune volte in passato, ma la sfida di Melbourne è la prima a livello Slam e anche sul cemento, con l’azzurro che ha tutte le carte per spuntarla contro il greco. Sono tre i precedenti tra Sinner Tsitsipas, tutti giocati sulla terra rossa, con il numero quattro del mondo che si è imposto in due circostanze. La prima sfida risale al secondo turno degli Internazionali d’Italia del 2019 e ad imporsi fu Tsitsipas in due set per 6-3 6-2, ma era un ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022)andrà a caccia domani della sua prima semifinale Slam della carriera. L’altoatesino affronterà nei quarti di finale degliilStefanos, testa di serie numero quattro. I due si sono affrontati già alcune volte in passato, ma la sfida di Melbourne è la prima a livello Slam e anche sul cemento, con l’azzurro che ha tutte le carte per spuntarla contro il. Sono tre itra, tutti giocati sulla terra rossa, con il numero quattro del mondo che si è imposto in due circostanze. La prima sfida risale al secondo turno degli Internazionali d’Italia del 2019 e ad imporsi fuin due set per 6-3 6-2, ma era un ...

