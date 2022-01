Aus Open, doppio: Bolelli/Fognini a caccia delle semifinali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A Melbourne i due azzurri, campioni nell’edizione de 2015, si giocano un posto al penultimo atto con lo statunitense Ram ed il britannico Salisbury, seconde teste di serie del torneo, vincitori nel 2020 ed ancora finalisti lo scorso anno Leggi su federtennis (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A Melbourne i due azzurri, campioni nell’edizione de 2015, si giocano un posto al penultimo atto con lo statunitense Ram ed il britannico Salisbury, seconde teste di serie del torneo, vincitori nel 2020 ed ancora finalisti lo scorso anno

Advertising

masterbubidj : Super Berrettini agli Aus Open, ora la battaglia con Nadal - A_drummingsong : RT @GeorgeSpalluto: #Berrettini è il 1° tennista italiano nella storia ad aver raggiunto le SEMIFINALI in 3 Slam su 4 (SF Us Open 19, Final… - KortDergisi : VIDEO: Felix Auger-Aliassime & Marin Cilic, #AusOpen 2022 - Luca84241905 : RT @GeorgeSpalluto: Siamo in quella fase in cui abbiamo aspettato 117 anni per festeggiare un italiano in semifinale agli Aus Open. E non è… - voceditalia : Super Berrettini agli Aus Open, ora battaglia con Nadal -