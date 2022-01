“Auguri sorella mia”. Laura Pausini, dedica di compleanno speciale per lei: chi è e cosa fa Silvia (Di martedì 25 gennaio 2022) Laura Pausini è una delle cantante più amate in Italia e c’è già grande attesa per il suo ritorno sul palco dell’Ariston, infatti Amadeus ha annunciato ufficialmente che sarà presente a Sanremo 2022. Ma queste ore sono state dedicate agli aspetti più privati, infatti ha celebrato la sua adorata sorella Silvia, che ha mostrato a tutti i suoi follower. In occasione del compleanno di lei, ha scritto uno splendido messaggio nei confronti della sorella minore, che è nata nel 1977, tre anni dopo l’artista. Recentemente Laura Pausini aveva invece fatto vedere una nuova foto della figlia Paola. E tra i commenti c’è chi aveva scritto: “Che bimba stupenda avete”, si legge tra i commenti del post. “La piccola è la più bella”; “Paola in questa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 25 gennaio 2022)è una delle cantante più amate in Italia e c’è già grande attesa per il suo ritorno sul palco dell’Ariston, infatti Amadeus ha annunciato ufficialmente che sarà presente a Sanremo 2022. Ma queste ore sono statete agli aspetti più privati, infatti ha celebrato la sua adorata, che ha mostrato a tutti i suoi follower. In occasione deldi lei, ha scritto uno splendido messaggio nei confronti dellaminore, che è nata nel 1977, tre anni dopo l’artista. Recentementeaveva invece fatto vedere una nuova foto della figlia Paola. E tra i commenti c’è chi aveva scritto: “Che bimba stupenda avete”, si legge tra i commenti del post. “La piccola è la più bella”; “Paola in questa ...

