ATTENZIONE ALLE FALSE EMAIL DI FINTI ORGANI DI POLIZIA (Di martedì 25 gennaio 2022) E' in corso una massiva campagna di phishing attraverso FALSE EMAIL e messaggi social realizzati indicando nel testo il nome del Direttore Centrale Anticrimine della POLIZIA di Stato, così come del Capo della POLIZIA, del Direttore della POLIZIA postale e di altri rappresentanti delle forze dell'ordine. Tali falsi messaggi, scritti in diverse lingue, utilizzano anche logo della Repubblica Italiana, del Ministero dell'Interno, di Europol o della POLIZIA, e prospettano alla vittima una inesistente indagine penale nei suoi confronti; il tutto allo scopo di causare agitazione nel destinatario, inducendolo a ricontattare i truffatori ed esponendosi in tal modo a successive richieste di pagamenti in denaro o comunicazione di propri dati personali.

