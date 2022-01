Atalanta, Gosens verso l’addio: asta tra Inter e Newcastle, Percassi vuole 35 milioni (Di martedì 25 gennaio 2022) Newcastle o Inter? La Premier inglese o la Serie A con i campioni d’Italia? Il destino di Robin Gosens sembra segnato e la sua eccellente militanza atalantina sembra chiudersi a quel brutto infortunio subìto in Champions contro lo Young Boys, il 29 settembre scorso. Quattro mesi di stop, un possibile rientro a novembre e invece poi la ricaduta. E l’apertura a una cessione che sarebbe la partenza più pesante per l’Atalanta, dopo il trasferimento di Piccoli al Genoa in questo calciomercato. Con anticipo a gennaio, anche perché nel frattempo gli scenari sono cambiati: la coppia di ferro degli esterni Hateboer-Gosens, dopo il lungo infortunio dell’olandese e ora quello del tedesco, ha trovato valide alternative. Da Zappacosta a Maehle, allo stesso Pezzella che sta rispondendo bene alle richieste del Gasp e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 25 gennaio 2022)? La Premier inglese o la Serie A con i campioni d’Italia? Il destino di Robinsembra segnato e la sua eccellente militanza atalantina sembra chiudersi a quel brutto infortunio subìto in Champions contro lo Young Boys, il 29 settembre scorso. Quattro mesi di stop, un possibile rientro a novembre e invece poi la ricaduta. E l’apertura a una cessione che sarebbe la partenza più pesante per l’, dopo il trasferimento di Piccoli al Genoa in questo calciomercato. Con anticipo a gennaio, anche perché nel frattempo gli scenari sono cambiati: la coppia di ferro degli esterni Hateboer-, dopo il lungo infortunio dell’olandese e ora quello del tedesco, ha trovato valide alternative. Da Zappacosta a Maehle, allo stesso Pezzella che sta rispondendo bene alle richieste del Gasp e ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Inter e #Atalanta si vedranno per studiare le modalità. Per #Gosens verranno fatti tutti i tentativi: incastri dif… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PROCEDE SPEDITA LA TRATTATIVA GOSENS. ACCELERATA PER L'ESTERNO DELL'ATALANTA #SkySport… - FBiasin : #Inter-#Gosens: - Giocatore già (stra) convinto della destinazione. - Il club lavora sulla formula da proporre all’#Atalanta. - infoitsport : L’Inter insiste per Gosens: contatti continui con l’Atalanta - elbauscia : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO INTER, PROCEDE SPEDITA LA TRATTATIVA GOSENS. ACCELERATA PER L'ESTERNO DELL'ATALANTA #SkySport #SkyCalciom… -