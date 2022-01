Ascolti TV 24 gennaio, lo stravolgimento del palinsesto penalizza Il Paradiso delle Signore (Di martedì 25 gennaio 2022) Lunedì 24 gennaio è stata una giornata che ha messo a dura prova il palinsesto di Rai 1, che ha dato ampio spazio alle Elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. In tale occasioni sono state sospese parecchie trasmissioni tra cui L'Eredità e Soliti Ignoti - Il ritorno. Con l'assenza di questi due game show, campioni di Ascolti della tv generalista italiana, Canale 5 ha preso il largo con Avanti un altro e Striscia la notizia. Un'altra trasmissione che ha pagato le conseguenze di questo stravolgimento di palinsesto è la daily soap Il Paradiso delle Signore. Ascolti TV 24 gennaio, Una Vita e Beautiful meglio de Il Paradiso delle Signore Anticipata alle 13.35, le ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 25 gennaio 2022) Lunedì 24è stata una giornata che ha messo a dura prova ildi Rai 1, che ha dato ampio spazio alle Elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. In tale occasioni sono state sospese parecchie trasmissioni tra cui L'Eredità e Soliti Ignoti - Il ritorno. Con l'assenza di questi due game show, campioni didella tv generalista italiana, Canale 5 ha preso il largo con Avanti un altro e Striscia la notizia. Un'altra trasmissione che ha pagato le conseguenze di questodiè la daily soap IlTV 24, Una Vita e Beautiful meglio de IlAnticipata alle 13.35, le ...

