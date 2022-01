Arte contemporanea in camera da letto. La coloratissima linea letto di Cotonificio Zambaiti ispirata alle opere dell’artista brasiliano Romero Britto (Di martedì 25 gennaio 2022) Cotonificio Zambaiti, leader italiano nella produzione di biancheria sostenibile per la casa, rinnova il suo rapporto con l’Arte con la linea ispirata alle opere di Romero Britto, artista brasiliano che riesce a coniugare elementi del cubismo, pop art e street-art in uno stile unico, contemporaneo, che si pone in netto contrasto con il grigiore dell’ambiente cittadino moderno. La trapunta e il copripiumino The Apple accompagnati dal completo letto Colorful pop, ripropongono tutta la vivacità e dinamicità che caratterizzano le opere dell’artista sudamericano. Il tutto sotto un’ottica di sostenibilità, garantita dall’esperienza pluriennale dell’azienda ... Leggi su newsagent (Di martedì 25 gennaio 2022), leader italiano nella produzione di biancheria sostenibile per la casa, rinnova il suo rapporto con l’con ladi, artistache riesce a coniugare elementi del cubismo, pop art e street-art in uno stile unico, contemporaneo, che si pone in netto contrasto con il grigiore dell’ambiente cittadino moderno. La trapunta e il copripiumino The Apple accompagnati dal completoColorful pop, ripropongono tutta la vivacità e dinamicità che caratterizzano lesudamericano. Il tutto sotto un’ottica di sostenibilità, garantita dall’esperienza pluriennale dell’azienda ...

