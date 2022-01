Arriva in Italia WeWard, l'app che ti paga per camminare. In pochi giorni oltre 700mila download (Di martedì 25 gennaio 2022) Già regina delle applicazioni in Francia, Belgio e Spagna spinge a macinare passi in cambio di valuta digitale da convertire in euro o voucher. Dai videogame alle ricerche online, il trend è in crescita ma attenzione a scegliere bene affidandosi a recensioni degli utenti Leggi su repubblica (Di martedì 25 gennaio 2022) Già regina delle applicazioni in Francia, Belgio e Spagna spinge a macinare passi in cambio di valuta digitale da convertire in euro o voucher. Dai videogame alle ricerche online, il trend è in crescita ma attenzione a scegliere bene affidandosi a recensioni degli utenti

Advertising

repubblica : Mustafa, il bambino siriano senza arti arriva domani in Italia. Il padre: 'Siamo felicissimi, ancora non ci crediam… - a_saba78 : RT @artdielle: Arriva in Italia tradotto da @NManuppelli 'L’autobiografia di Miss Jane Pittman' romanzo del 1971 di Ernest J. Gaines, autor… - Ortsandra : RT @LaVeritaWeb: Per chi arriva in Italia dai Paesi Ue il ministero della Salute revoca la richiesta di tampone più green pass, per la qual… - FrankCapitone : RT @artdielle: Arriva in Italia tradotto da @NManuppelli 'L’autobiografia di Miss Jane Pittman' romanzo del 1971 di Ernest J. Gaines, autor… - retewebitalia : Vaccinazione, per i bambini dell’alto Molise arriva l’attestato di ‘coraggio’ - #retewebitalia #news #oggi #italia… -