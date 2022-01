Argentina, scoperto camion di trafficanti stipato di 577 pappagalli amazzonici (Di martedì 25 gennaio 2022) I poliziotti argentini hanno trovato 577 pappagalli della specie amazzonica dalla fronte turchese in un camion a San Genaro. Gli esemplari, trasportati clandestinamente, erano stipati dentro 13 gabbie ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) I poliziotti argentini hanno trovato 577della specie amazzonica dalla fronte turchese in una San Genaro. Gli esemplari, trasportati clandestinamente, erano stipati dentro 13 gabbie ...

