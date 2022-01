Architettura ostile in Italia, quando il decoro urbano vale più della dignità delle persone (Di martedì 25 gennaio 2022) “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge” (art. 13, Diritti e Doveri dei cittadini della Costituzione Italiana). L’art. 13 della nostra Carta Costituzionale apre la sezione dedicata ai Rapporti Civili parlando di libertà personale e definendola inviolabile: nessun soggetto, sia esso un privato o un’autorità pubblica, può quindi esercitare alcun tipo di limitazione dell’altrui dignità, né costringere all’assoggettamento di qualsiasi tipologia di potere. Non si tratta di una libertà solo fisica, ma anche e soprattutto di una libertà morale, che esclude ogni forma di violenza ai ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 25 gennaio 2022) “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizionelibertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge” (art. 13, Diritti e Doveri dei cittadiniCostituzionena). L’art. 13nostra Carta Costituzionale apre la sezione dedicata ai Rapporti Civili parlando di libertà personale e definendola inviolabile: nessun soggetto, sia esso un privato o un’autorità pubblica, può quindi esercitare alcun tipo di limitazione dell’altrui, né costringere all’assoggettamento di qualsiasi tipologia di potere. Non si tratta di una libertà solo fisica, ma anche e soprattutto di una libertà morale, che esclude ogni forma di violenza ai ...

Luce_news : Architettura ostile in Italia, quando il decoro urbano vale più della dignità delle persone - t_tonii : @PornoNoblogs una soluzione molto bocconiana sarebbe quella di bulldozerizzare il parco e sostituirlo con un bel ce… - ittonasta : Scusate ma perché serve l'unisbirro ai b0cconiani? Le norme per il decoro e l'architettura ostile non fanno magica… -

Ultime Notizie dalla rete : Architettura ostile La Casa in Fondo a Needless Street: la recensione ... in un labirinto psicologico la cui architettura è stata eretta con meticolosità per farci smarrire ... Ogni individuo, anche quello apparentemente più ostile, può essere vittima degli altri e di sè ...

Peskov: la Russia non può più sopportare 'una graduale invasione NATO dell'Ucraina' ...inoltre rappresenta una vera minaccia alla stabilità e alla sicurezza in Europa e all'architettura ... all'atmosfera ostile 'creata da varie esercitazioni NATO, caccia della NATO Nato e aerei spia, l'...

Passerella al Broletto, Ceruti: "Difendiamo la città dall'architettura ostile" QuiComo ... in un labirinto psicologico la cuiè stata eretta con meticolosità per farci smarrire ... Ogni individuo, anche quello apparentemente più, può essere vittima degli altri e di sè ......inoltre rappresenta una vera minaccia alla stabilità e alla sicurezza in Europa e all'... all'atmosfera'creata da varie esercitazioni NATO, caccia della NATO Nato e aerei spia, l'...