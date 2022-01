Angela Scuto nonna | perché accusa i familiari? Che cosa sa? Intervista | Rosario Palermo | ex compagno della madre

(Di martedì 25 gennaio 2022) Agataè scomparsa da Acireale il 4 giugno del 2012; la ragazza disabile non è mai stata ritrovata, ma suapaterna ha un’idea precisa su chi potrebbe esser stato. A oggi l’unico arrestato è, ex conviventedi Agata, maè successo? Leggi anche: Agata, chi è sua...

Elena Gianturco Uccisa perch incinta. Svolta nelle indagini su Agata, la ragazza disabile svanita nel nulla a 22 anni nel giugno del 2012 dalla sua casa ad Acireale. Rosario Palermo, 62 anni, ex convivente della madre della giovane è stato arrestato dai ...Secondo la procura, il giorno della scomparsa di Agata, Palermo 'non si era recato né a raccogliere lumache nella piana di Catania né a raccogliere origano sull'Etna, come dallo stesso ...La nonna di Agata Scuto accusa i familiari di sua nipote: secondo la donna sanno tutto, ma è vero? Le sue parole all'interno!Le ricerche non diedero risultati e i militari si concentrano su Rosario, ipotizzando anche una serie di depistaggi. Arrestato dai carabinieri di Acireale Rosario Palermo, 60 anni, all’epoca dei fatti ...