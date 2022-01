Amici 21, lite tra Alex e Luigi. Il web punta il dito contro Rudy Zerbi (Di martedì 25 gennaio 2022) I FAN DEL PROGRAMMA DI MARIA DE FILIPPI ACCUSANO Rudy Zerbi DI METTERE ZIZZANIA TRA GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA: ECCO LE DINAMICHE DEGLI ULTIMI EVENTI Il pubblico di Amici 21 non apprezza l’operato del professore Rudy Zerbi a causa di alcuni litigi usciti fuori negli ultimi giorni. LEGGI ANCHE Amici 21, Calma bisbiglia qualcosa ad Alex: ecco cosa ha detto Qualche settimana fa, Rudy Zerbi ha fatto entrare un nuovo allievo nella sua squadra. Il cantante in questione si chiama Calma e appena entrato, non ha ricevuto apprezzamenti da un altro cantante della scuola di Amici, cioè Alex, alunno di Lorella Cuccarini. Mentre che stava mangiando con Cosmary, ballerina di Alessandra Celentano, Alex ... Leggi su 361magazine (Di martedì 25 gennaio 2022) I FAN DEL PROGRAMMA DI MARIA DE FILIPPI ACCUSANODI METTERE ZIZZANIA TRA GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA: ECCO LE DINAMICHE DEGLI ULTIMI EVENTI Il pubblico di21 non apprezza l’operato del professorea causa di alcuni litigi usciti fuori negli ultimi giorni. LEGGI ANCHE21, Calma bisbiglia qualcosa ad: ecco cosa ha detto Qualche settimana fa,ha fatto entrare un nuovo allievo nella sua squadra. Il cantante in questione si chiama Calma e appena entrato, non ha ricevuto apprezzamenti da un altro cantante della scuola di, cioè, alunno di Lorella Cuccarini. Mentre che stava mangiando con Cosmary, ballerina di Alessandra Celentano,...

Advertising

soundsblogit : Amici 2022, Alex discute con Calma, Luigi e Crytical, una lite accende gli animi nella casa - _rjardon : RT @teatrolafenice: ??? «Di questo sono certo. Se apriamo una lite tra il presente e il passato, rischiamo di perdere il futuro» (Winston C… - Turchese4 : RT @donasorry: Comunque Calma cerca proprio la lite per avere visibilità. Bravo Alex che pacatamente continua a dirgli che a lui non piace… - donasorry : Comunque Calma cerca proprio la lite per avere visibilità. Bravo Alex che pacatamente continua a dirgli che a lui n… - soccorsa_de : RT @Rominab_83: Manu e Lucrezia 5 mesi insieme, sempre insieme anche quando non erano fidanzati, sono stati amici, in lite ma poi si riavvi… -