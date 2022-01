Amedeo Nicolazzi storia dell’ulivo che sfida i secoli della vita

Leggi su cityroma

Se ti è mai piaciuto un condimento per insalata saporito, carne leggermente condita con olio d'oliva o forse olio d'oliva mescolato con spezie per intingere il pane, potresti aver pensato brevemente al suo passato leggendario. Anche nelle storie dell'Impero Romano e di altre civiltà antiche, l'olio d'oliva era un alimento preferito. Oggi, ladell'olio d'oliva è ricca quanto il suo sapore sonoro. È disponibile in varietà eleganti che incantano i sensi e le famiglie di tutto il mondo, dall'Italia allo stato di New York, coltivano olive fresche per produrre i migliori oli d'oliva per i clienti. Quindi, in che modo l'olio d'oliva è stato un alimento base per così tante culture nel corso dei millenni? Da dove viene l'olio d'oliva nel mondo e da dove ha origine? Scava nelle radici di questo olio che le persone hanno usato in tutto il mondo per tutti questi anni.