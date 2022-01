AMADEUS: A SANREMO ARRIVANO I MEDUZA, UN’ALTRA BAND ITALIANA AMATA NEL MONDO (Di martedì 25 gennaio 2022) AMADEUS ha annunciato al Tg1 un nuovo tassello del suo terzo Festival di SANREMO come conduttore e direttore artistico. I MEDUZA superospiti al Teatro Ariston. La BAND, formata da Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, è molto AMATA in America. Si aggiungono ai nomi già annunciati. A partire dall’attore, comico e regista Checco Zalone, il cantautore Cesare Cremonini alla sua prima volta sul palco di SANREMO, i Maneskin e Laura Pausini, indicata come il volto femminile dell’Eurovision Song Contest. Leggi su bubinoblog (Di martedì 25 gennaio 2022)ha annunciato al Tg1 un nuovo tassello del suo terzo Festival dicome conduttore e direttore artistico. Isuperospiti al Teatro Ariston. La, formata da Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, è moltoin America. Si aggiungono ai nomi già annunciati. A partire dall’attore, comico e regista Checco Zalone, il cantautore Cesare Cremonini alla sua prima volta sul palco di, i Maneskin e Laura Pausini, indicata come il volto femminile dell’Eurovision Song Contest.

