Altri 5 arresti per gli stupri di Capodanno a Milano: presi a Torino, tutti di origine marocchina (Di martedì 25 gennaio 2022) Altri cinque giovani sono finiti in manette all’alba per gli stupri di Capodanno a Milano: tutti di origine marocchina, sono stati catturati a Torino, dove erano residenti. La polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, nell’ambito dell’attività investigativa in atto volta all’identificazione dei responsabili delle violenze sessuali, rapine e lesioni avvenute la notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano, sta effettuando ulteriori cinque perquisizioni domiciliari e personali a Torino. LEGGI ANCHE Silenzio dei tg sul Capodanno da incubo a Milano: 30 nordafricani infieriscono su una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 25 gennaio 2022)cinque giovani sono finiti in manette all’alba per glididi, sono stati catturati a, dove erano residenti. La polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di, nell’ambito dell’attività investigativa in atto volta all’identificazione dei responsabili delle violenze sessuali, rapine e lesioni avvenute la notte diin piazza Duomo a, sta effettuando ulteriori cinque perquisizioni domiciliari e personali a. LEGGI ANCHE Silenzio dei tg sulda incubo a: 30 nordafricani infieriscono su una ...

