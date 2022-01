Altra fumata nera al secondo voto per eleggere il tredicesimo Presidente della Repubblica

(Di martedì 25 gennaio 2022) Si è concluso con unaanche ilperil. La giornata è stata segnata dalla mossa del centrodestra, che ha indicato la candidatura di tre nomi: Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. Pd, Leu, Italia Viva e Movimento 5 Stelle non hanno ancora comunicato ufficialmente la loro posizione su questi nomi. Alle prime tre votazioni – quindi anche stavolta – la maggioranza richiesta, il quorum, era composta dai due terzi dei componenti dell’Assemblea, ovvero 673 voti; dalla quarta votazione in poi sarà sufficiente la maggioranza assoluta del 50% più uno dei Grandi elettori, a prescindere da quanti saranno presenti al, pari a 505 voti. ...

pummarulella : @tempoweb @LauraCarrese Magari fosse un altra fumata nera . Quanto vi ha dato dragone siete a posto con le pensioni… - sportli26181512 : Presidente della Repubblica: altra fumata nera. Il centrodestra propone Pera, Nordio e Moratti: Fumata nera. Anche…

19.11nera anche nella seconda votazione per il presidente della Repubblica. Nuova pioggia schede bianche 19.02 Nello spoglio della votazione per il presidente della Repubblica un voto va al ...... forse, con un"rosa" che si vocifera potrebbe contenere i nomi di Anna Finocchiaro, ... Dovrebbe arrivare anche questa sera la medesima "nera" di ieri, visto che la scheda bianca tornerà ad ...Roma, 25 gennaio 2022 - Il fattore “U”, come Ucraina e crisi con la Russia, piomba nella seconda giornata di voto - che dovrebbe segnare un’altra fumata nera - per la scelta del tredicesimo presidente ...Fumata nera. Anche nel secondo giorno di votazioni dei grandi elettori non è stato trovato un accordo tra le forze politiche per l'elezione del nuovo ...