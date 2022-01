All’hub della multinazionale SDF somministrate 25mila dosi di vaccini anti Covid-19 (Di martedì 25 gennaio 2022) Treviglio. Hanno raggiunto quota 25.000 le dosi di vaccini anti Covid-19 somministrate All’hub vaccinale SDF a Treviglio. Inaugurato a giugno 2021 da SDF, multinazionale tra i leader mondiali nella produzione di trattori, macchine agricole e motori diesel, l’Hub è stato inizialmente messo a disposizione di dipendenti, familiari e fornitori aziendali per poi diventare, nell’ottobre scorso, Hub vaccinale Regionale a favore dell’intera comunità. Ad oggi, le vaccinazioni avvengono a un ritmo di circa 500 dosi giornaliere, l’80% delle quali sono rappresentate da terze dosi, mentre il restante 20% da prime e seconde. Una percentuale, quella delle prime e seconde dosi, che è cresciuta a gennaio rispetto al 10% registrato fra ... Leggi su bergamonews (Di martedì 25 gennaio 2022) Treviglio. Hanno raggiunto quota 25.000 ledi-19vaccinale SDF a Treviglio. Inaugurato a giugno 2021 da SDF,tra i leader mondiali nella produzione di trattori, macchine agricole e motori diesel, l’Hub è stato inizialmente messo a disposizione di dipendenti, familiari e fornitori aziendali per poi diventare, nell’ottobre scorso, Hub vaccinale Regionale a favore dell’intera comunità. Ad oggi, le vaccinazioni avvengono a un ritmo di circa 500giornaliere, l’80% delle quali sono rappresentate da terze, mentre il restante 20% da prime e seconde. Una percentuale, quella delle prime e seconde, che è cresciuta a gennaio rispetto al 10% registrato fra ...

