Alla scoperta di Mayong: la capitale indiana della magia nera (Di martedì 25 gennaio 2022) Mayong viene considerata la capitale indiana della magia nera. Tutta la storia di questo villaggio che si trova nello Stato di Assam, in India, parla di stregoneria, sacrifici umani, prodigi ed eventi inspiegabili. I misteri di Mayong (Pixabay) – curiosauro.itLa città degli stregoni: Mayong Mayong, oggi, non è altro che un piccolo villaggio nel distretto di Morigaon, presso lo Stato di Assam (India). Sorge sulla riva del fiume Brahmaputra a circa quaranta chilometri dAlla città di Guwahati. Ogni anno è visitata da numerosissimi turisti attratti dAlla sua oscura fama da città maledetta. Nel Medioevo la città era considerata la culla della magia nera in ... Leggi su curiosauro (Di martedì 25 gennaio 2022)viene considerata la. Tutta la storia di questo villaggio che si trova nello Stato di Assam, in India, parla di stregoneria, sacrifici umani, prodigi ed eventi inspiegabili. I misteri di(Pixabay) – curiosauro.itLa città degli stregoni:, oggi, non è altro che un piccolo villaggio nel distretto di Morigaon, presso lo Stato di Assam (India). Sorge sulla riva del fiume Brahmaputra a circa quaranta chilometri dcittà di Guwahati. Ogni anno è visitata da numerosissimi turisti attratti dsua oscura fama da città maledetta. Nel Medioevo la città era considerata la cullain ...

Advertising

albertoangela : Vi aspetto questa sera alle 21.25 su @RaiUno per l’ultima puntata di questa stagione di #Meraviglie. Visiteremo Pad… - PitRko : RT @Italia: Le Marche in 10 itinerari imperdibili! 45 destinazioni e 520 km percorsi per 10 itinerari alla scoperta dell’unica regione plu… - Fiona_Marie_org : Sophie ha carattere ed è anche molto bilanciata per l'etá che ha.Caldonazzo e Trevisan nemmeno si avvicinano alla p… - GenovaQuotidian : Oggi al Ducale alla scoperta del cervello col neuroscienziato Giorgio Vallortigata - Centotorri : #100torri Chieri. Alla scoperta di Don Bosco. Il 30 gennaio un itinerario nei luoghi della presenza salesiana a Chi… -