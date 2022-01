Alfonso Signorini, fan sconvolti al GF Vip: “Vergogna, l’hanno sentito tutti”. La frase choc in diretta tv (Di martedì 25 gennaio 2022) Il video a fine articolo. La diretta del Grande Fratello Vip 6 di ieri, lunedì 24 gennaio 2022, è stata, come di consueto, molto accesa ed intensa. Al centro della puntata l’ormai noto e discusso triangolo che vede protagonisti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Il conduttore del reality show, Alfonso Signorini ha però perso la pazienza in seguito all’ennesimo confronto fra i tre personaggi e non ha nascosto di essere stufo di parlare sempre dello stesso argomento. Alfonso Signorini manda via Alex Belli “Sono stato chiarissimo, siete voi che non ascoltate con quelle orecchie!”, ha urlato Alex Belli dopo che, per l’ennesima volta, Delia Duran e Soleil Sorge gli hanno chiesto di prendere una decisione mentre lui è rimasto fermo nella sua posizione di amare entrambe, ma in maniera diversa. ... Leggi su howtodofor (Di martedì 25 gennaio 2022) Il video a fine articolo. Ladel Grande Fratello Vip 6 di ieri, lunedì 24 gennaio 2022, è stata, come di consueto, molto accesa ed intensa. Al centro della puntata l’ormai noto e discusso triangolo che vede protagonisti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Il conduttore del reality show,ha però perso la pazienza in seguito all’ennesimo confronto fra i tre personaggi e non ha nascosto di essere stufo di parlare sempre dello stesso argomento.manda via Alex Belli “Sono stato chiarissimo, siete voi che non ascoltate con quelle orecchie!”, ha urlato Alex Belli dopo che, per l’ennesima volta, Delia Duran e Soleil Sorge gli hanno chiesto di prendere una decisione mentre lui è rimasto fermo nella sua posizione di amare entrambe, ma in maniera diversa. ...

Advertising

EnricoTurcato : Claudio Lotito Alfonso Signorini Amadeus Giuseppe Cruciani Dino Zoff Fanno sempre i burloni, i simpatici, i pagli… - pietroraffa : Alfonso Signorini. Ma come fate, Santo Iddio #Quirinale2022 #PresidenzaDellaRepubblica - Link4Universe : Nota: a quanto leggo non c'era davvero il nome di Siffredi ma c'era invece Alfonso Signorini..quindi ecco, non camb… - CirianiCarlo : RT @roostereyes: I votanti al PdR sono la parte più pura della deficienza umana, gentaglia che vota Alfonso Signorini, Amadeus, Zoff, Lotit… - teschio_22 : RT @Chilloutbro12: MA ALFONSO SIGNORINI LO VEDI??? #gfvip -