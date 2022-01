Alex Belli abbandona per sempre il GF Vip? Il tweet che lo lascia supporre (Di martedì 25 gennaio 2022) GF Vip: Alex Belli non tornerà in puntata? Anche nella trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip 6 Alex Belli è stato assoluto protagonista insieme alla moglie Delia Duran e Soleil Sorge. C’è stato un ennesimo confronto tra le parti che, però, non ha portato ancora a un quadro chiaro e generale della situazione. Intanto Alex L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 25 gennaio 2022) GFnon tornerà in puntata? Anche nella trentasettesima puntata del Grande Fratelloè stato assoluto protagonista insieme alla moglie Delia Duran e Soleil Sorge. C’è stato un ennesimo confronto tra le parti che, però, non ha portato ancora a un quadro chiaro e generale della situazione. IntantoL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

StefanoGuerrera : Alfonso che stizzito e a labbra strette caccia Alex Belli perché non gli permette di lavorare quando in realtà tutt… - pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - ay4huasca : MA LA PQRTE IN CUI IL PELATO CACCIA ALEX BELLI DALLO STUDIO PORCODI MI PISCIO - Natalia42707781 : Qui il pesante della situazione è Belli. Ogni cosa che dice, ogni cosa che fa, sembra il Messia disceso sulla terra… - anna_rattenni : RT @Marlena05380768: Lo dice una che Alex Belli non lo tollera più:Alfonso ti rendi conto di quanto sei squallido?Hai alimentato un teatrin… -