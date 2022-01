Alessandro e Sophie “rompono” il giuramento per dormire di nuovo insieme: ecco l’idea “geniale” che scatena l’ironia della rete (Di martedì 25 gennaio 2022) Alessandro Basciano, dopo aver promesso di non dormire più con Sophie Codegoni tirando in ballo – addirittura – il figlio, ha chiesto un prete nella Casa del Grande Fratello Vip per confessarsi in modo da rompere il giuramento senza sentirsi troppo in colpa. Alessandro e Sophie “rompono” il giuramento: ecco l’idea “geniale” In queste ore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 25 gennaio 2022)Basciano, dopo aver promesso di nonpiù conCodegoni tirando in ballo – addirittura – il figlio, ha chiesto un pnella Casa del Grande Fratello Vip per confessarsi in modo da rompere ilsenza sentirsi troppo in colpa.” il” In queste ore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Delia in uno strano triangolo con Alessandro e Sophie? Sì, sta succedendo veramente... ?? #GFVIP - OrionChaos : PROVATE A FARE 2+2 VI PREGO: Lui da quando è entrato gli vogliono appioppare un flirt. Lei sono mesi che chiede '… - federic37038711 : RT @a_ales_: Nel 1600 avevamo la peste e Renzo e Lucia. Nel 2022 abbiamo il covid e Alessandro e Sophie. #gfvip - Antonel53647565 : RT @Simo1921463680: Alessandro stanotte a Sophie : se poi mi guardi cosi,io non resisto piu! Ho troppa voglia di te. #gfvip #basciagoni - paolamontef : RT @AdrianaVolpeTV: Sophie e Alessandro non preoccupatevi la soluzione ce l’ho io: Alex Belli sei pronto? #GFVIP -