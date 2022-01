Albano | Claudio Baglioni e Christian De Sica | i nomi più assurdi della seconda votazione per il Quirinale

(Di martedì 25 gennaio 2022) Ci risiamo. Ieri c’erano Alberto Angela, Amadeus e Alfonso Signorini, oggi ce ne sono molto altri. Ipiù buffi, indicati in occasionedai grandi elettori chiamati a votare il presidenteRepubblica, sono l’attoreDe, i cantantima anche il giornalista Massimo Giletti e il conduttore e cantautore Enrico Ruggeri. Non è passato inosservato, invece, il nome di Paola Regeni, mamma del ricercatore, Giulio, ucciso in Egitto di cui proprio oggi, 25 gennaio, ricorre il sesto anniversarioscomparsa. Spuntano poi Nino Frase il giornalista Giuseppe Cruciani, già citato ieri. Tra le “riconferme” di oggi – ...

La stoccata al Pd Intanto si avvicina il festival di Sanremo e i grandi elettori decidono di scrivere anche il nome diBaglioni, quello di Enrico Ruggeri e quello di Al Bano Carrisi nelle ...Ma ancheBaglioni,ed Enrico Ruggeri. Votato anche Alberto Torregiani,rimasto paralizzato dopo un conflitto a fuoco in una rapina nella quale rimase ucciso il padre,ad opera dei PacFumata nera anche nell secondo voto per eleggere il 13° Presidente della Repubblica. Ma stavolta il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, sale a quota 4 voti. Un passo in avanti significativo d ...Da Baglioni ad Albano, passando per Frassica: i nomi della seconda votazione per il presidente della Repubblica ...