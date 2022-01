Al Festival vi prenderò per la gola | il pizzaiolo Giuseppe Villani arriva a Casa Sanremo

(Di martedì 25 gennaio 2022)sbarca a. La città ligure potrà contare, a, su uno deipiù titolati in Europa. Ovviamente napoletano doc. "Si tratta del coronamento di un sogno, un altro traguardo era. Ora voglio ambire alla guida Michelin", dice a Libero. Insomma,delizierà cantanti e pubblico della settimana di. "Che bello essere lì. Pensate che noi pizzaioli abbiamo sempre voglia di emergere lavorando fianco a fianco con tanti colleghi esperti del settore", dice. Da un anno ha aperto una nuova pizzeria al nord Italia. "Darò il meglio di me stesso in questa settimana di lavoro molto impegnativa", continua a raccontare. E' emozionatissimo. "La vita mi sta portando tante ...

